Adres bildirimi tescil işlemleri, 11 Mayıs'a kadar durduruldu

<br>ANKARA, (DHA)- NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.<br>Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulması 11.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)<br>2020-04-26 17:24:57<br>
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