Amasya´da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya´da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi

DHA

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince koronavirüse karşı yeni doğan bebekler için üzerinde renkli resimlerin çizildiği yüz koruyucu siperlikler üretildi. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu'nun Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Komaç´a iki ayrı tasarım örneği vermesinin ardından 3 öğretmen evlerinde yeni doğan kız ve erkek çocuklar için yüz koruyucu siperlik tasarladı. İlk etapta 25 adet üretilen siperlikler, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yeni doğan bebeklere takılacak....

Amasya´da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)AMASYA'da İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince koronavirüse karşı yeni doğan bebekler için üzerinde renkli resimlerin çizildiği yüz koruyucu siperlikler üretildi.<br>İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu'nun Amasya İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Zübeyde Komaç´a iki ayrı tasarım örneği vermesinin ardından 3 öğretmen evlerinde yeni doğan kız ve erkek çocuklar için yüz koruyucu siperlik tasarladı. İlk etapta 25 adet üretilen siperlikler, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla yeni doğan bebeklere takılacak. Siperliklere yoğun talep olması durumunda ise seri üretim gerçekleştirilecek. <br>Öğretmenlere duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Pandemi ile mücadele sürecini bir problem durumu olarak ele alıp, çözüm önerileri geliştirme konusundaki çabalarını memnuniyetle takip ediyoruz. İl Müdürlüğümüzce tıbbi maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Çocuklarımızın koronavirüsten korunmaları için gönüllü ve yaratıcı çalışmalarından dolayı İlduş Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-04-28 11:38:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Küçük Mustafa hayalindeki ok ve yaya kavuştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Küçük Mustafa hayalindeki ok ve yaya ...
Küçük Mustafa, hayalindeki ok ve yaya kavuştu
YEREL HABERLER Küçük Mustafa, hayalindeki ok ve yaya kavuştu
7 Yaşındaki Mustafa kampanyaya destek verdi, hayalindeki ok ve yaya kavuştu
YEREL HABERLER 7 Yaşındaki Mustafa kampanyaya destek verdi, ...
Amasya’da çok boyutlu kırsal kalkınma projesi Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim ve Tarımda Dönüşüm Güdümlü Projesi hayata geçiyor
YEREL HABERLER Amasya’da çok boyutlu kırsal kalkınma projesi Altı ...
Adres bildirimi tescil işlemleri, 11 Mayıs'a kadar durduruldu
YEREL HABERLER Adres bildirimi tescil işlemleri, 11 Mayıs'a kadar ...
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi (4)
YEREL HABERLER Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, ...
Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Üçüz kardeşlerden öğretmenlerine doğum günü sürprizi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X