14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu

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Covid19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.

14 gün önce hastaneye Covid19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara’nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

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