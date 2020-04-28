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14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu

İHA

Covid19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.

14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu

Covid19 şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Mustafa Cankara (47) sağlığına kavuşarak, alkışlarla taburcu oldu.
14 gün önce hastaneye Covid19 şüphesiyle başvuran Mutafa Cankara, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu. Cankara, doktor ve sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. Cankara’nın yapılan son testinin negatif çıkması ile alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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