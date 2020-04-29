Sözcü Aksoy'dan, Mısırlı mevkidaşına tepki

<br>ANKARA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü´nün ülkemizin Libya´da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamı, bu ülkenin Libya´da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesidir" dedi.<br>Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, "Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü´nün ülkemizin Libya´da aşırılık yanlısı teröristleri desteklediği yönündeki ithamı, bu ülkenin Libya´da çevirdiği dolapları örtbas etme gayretinin açık ve net ifadesidir" dedi.<br>'VERDİĞİ DESTEĞİ DERHAL KESMELİ'<br>Aksoy, Mısır yönetiminin Libya'da askeri diktatörlük oluşturmayı hedefleyen Halife Hafter'i desteklemesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:<br>"Bir yandan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 sayılı kararıyla onaylanmış bulunan Libya Siyasi Anlaşması´nı reddetmek suretiyle uluslararası meşruiyeti tanımayacağını alenen beyan eden bu savaş ağasına destek verirken, bir yandan da Libya´da siyasi çözüm sürecine bağlılık iddia etmek ise yaman bir çelişkidir. Mısır yönetimi, Libya´da siyasi çözümü gerçekten teşvik etmek istiyor ve Libya halkının esenliğini önemsiyorsa, Hafter´in darbe teşebbüslerine verdiği desteği derhal kesmelidir."DHA-Genel Türkiye-Amasya ANKARA, (DHA)<br>2020-04-29 17:52:41<br>
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