Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

İHA

Amasya'da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek korona virüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.

Kalbi durmuştu, korona virüsü yenerek taburcu oldu

Amasya’da yoğun bakım ünitesinde duran kalbi yeniden çalıştırılan ve tedaviye olumlu yanıt vererek korona virüsü yenen Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu.
Bir ay önce yoğun nefes darlığı şikayetiyle getirildiği Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid19 tanısıyla alındığı yoğun bakım ünitesinde 10 gün süreyle solunum cihazına bağlı şekilde yaşam mücadelesi verirken duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Suluova İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Yangın, başarılı tedaviyle her geçen gün durumunun düzelmesi sonucu sağlığına kavuştu.
Kendisini alkışlarla uğurlayan hastane çalışanlarına minnet duyduğunu belirten Mustafa Yangın, tedavi sürecinde telefonla arayarak durumu hakkında bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Amasya Valisi Dr. Osman Varol’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sözcü Aksoy'dan, Mısırlı mevkidaşına tepki
YEREL HABERLER Sözcü Aksoy'dan, Mısırlı mevkidaşına tepki
Havuz şekillenmeye başladı
YEREL HABERLER Havuz şekillenmeye başladı
14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu oldu
YEREL HABERLER 14 günlük tedavisinin ardından alkışlarla taburcu ...
Çilez: “Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş”
YEREL HABERLER Çilez: “Hutbenin bir kısmı bazılarına dokunmuş”
Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
YEREL HABERLER Seyahat eden vatandaşlar denetleniyor
Emekli emniyet mensupları unutulmadı
YEREL HABERLER Emekli emniyet mensupları unutulmadı
Amasya´da bebekler için yüz koruyucu siperlik üretildi
YEREL HABERLER Amasya´da bebekler için yüz koruyucu siperlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X