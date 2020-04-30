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10 bin metal kapakla ilk coğrafyacı Strabon'un kaftanını dikti

DHA

10 bin metal kapakla ilk coğrafyacı Strabon'un kaftanını dikti

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da moda tasarımcısı Elif Kılıç, 5 ayda yaklaşık 10 bin atık metal kapak kullanarak coğrafyacıların atası olarak bilinen Strabon'un kaftanını dikti.<br>Moda tasarımcısı Elif Kılıç, sosyal medya ve çevresindekilerin destekle ile metal kapak toplamaya başladı. Kılıç, topladığı 15 kilogram ağırlığındaki yaklaşık 10 bin metal kapakla ilginç bir tasarım yaptı. Metal kapakların her birini çekiçle ezip, penseyle düzleştirdikten sonra tek tek çiviyle delen ve iple diken Kılıç, yaklaşık 5 ayda çalışmasını tamamladı. Kılıç, metal kapaklardan bir dönem yaşadığı Amasya yöresi ile özdeşleşen ve dünyanın ilk coğrafyacısı olarak bilinen Strabon'un kaftanını dikti.<br>'10 BİN METAL KAPAĞI EZEREK DİKTİM'<br>Moda endüstrisinin dünyayı en çok kirleten alanlardan biri olduğunu ve bir modacı olarak dünyaya verilen zararı atık maddelerden diktiği kıyafetlerle anlatmak istediğini belirten Elif Kılıç, "Moda endüstrisi dışarıdan baktığımızda çok keyifli ve renkli bir alan, bizi daha çok tüketime iten bir alan. Fakat bilmediğimiz kısmı da petrol endüstrisinden sonra dünyayı en çok kirleten endüstri ve o yüzden hiç de masum değil. Bu nedenle insanın çevreyi tüketerek, tüketim anlayışıyla ve günlük alışkanlıklarımızla çevreye vermiş olduğumuz zararı modayla birleştirerek anlatmak istedim. Daha önce plastik kapaklarla yapmış olduğumuz bir çalışmamız vardı. Bunun bize en büyük katkısı etrafımızdaki her insan atmak yerine biriktirmeyi alışkanlık haline getirmişti. Bununda etkisiyle birlikte dünyanın geri dönüşümü konuştuğu şu zamanlarda Amasya'nın dünyaya mal olmuş bir değeri olan Strabon'u yeniden hatırlattık. Yaklaşık 10 bin kadar metal kapağı önce ezdim, sonra düzleştirdim, çiviyle delip en sonunda da iple diktim" dedi.<br>'BU ELBİSEYE 5 AY EMEK VERDİM'<br>Evsel atıklarla diğer atıkların birleştiği zaman geri dönüşüme bir daha kazandırılamadığına söyleyen Kılıç, "Burada anlatmak istediğimiz şey, bizim günlük alışkanlıklarımızı değiştirmemizin gerektiği. Her şeyden önce bizim tüketim anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Çünkü bir tane beyaz tişört için 2 bin litre su kirleniyor. Bu yüzden çöp kabul edilen fakat çöp olmayan maddelerle bir şeyler yapmak istiyorum. Ben bu elbiseyi yaparken bazı arkadaşlarım çok ağır bir elbise olduğunu elbisenin taşınamayacağını söyledi. Aslında tam da dünya şu anki durumuyla uyum sağlıyor. Çünkü artık dünyamız attıklarımızı taşıyamıyor. Bu yüzden böyle eserler yaparak farkındalık yaratmak istiyorum. Çöp diye attıklarımızın aslında yüzde 60'ı geri dönüşebiliyor. Lütfen herkes bu konuda çok duyarlı olsun. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Sıfır Atık Projesiyle çok güzel bir çalışma başlattı. Ben elimden geldiği kadar projesine de bu şekilde destek olmak istedim. 5 ay uğraştım ama buna değdi. Lütfen çocuklarımıza geri dönüşümün önemini anlatalım. Gelecek nesiller için bu daha da önemli olacak" diye konuştu.<br>STRABON KİMDİR?<br>Strabon, Antik Yunanlı tarihçi, coğrafyacı ve filozof. Yaşadığı dönemde bilinen yerlere yapılan göçlere ve hangi milletlerin yerleşmeler yaptığı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar ile ün kazanmıştır. Roma aristokratlarıyla kan bağı olduğu düşünülmektedir. Amasya ili sınırlarının içinde varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Dünyanın ilk coğrafyacısıdır. Strabon aynı zamanda Antik Dönemde volkanizmanın ilk neden/sonuç ilişkisine dayanan açıklamasını yapan yerbilimcidir.DHA-Gündem Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-04-30 09:00:19<br>

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