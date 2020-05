Suluova'da yılda 100 binin üzerinde bitki ve çiçek üretimi

Suluova Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile birlikte ilçe genelindeki meydan, cadde, refüj, kavşak ve parkları mevsimlik çiçek ile donatıyor. Belediye Başkanı Fatih Üçok, kendi seralarında yıllık 100 binin üzerinde bitki ve çiçek üretildiğini söyledi.

Kendi bitkilerini üreterek tasarruf ettiklerini vurgulayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Şu an ilçemizin tüm çiçek ve bitki ihtiyacı belediyemizin çiçek serasından karşılanıyor. Bununla birlikte yaptığımız parkların bitkisi, orta refüj ve kavşakların bitkilerini, çiçeklerini buradan karşılıyoruz. Şu an ekiplerimiz çiçek seramızda onlarca çeşit bitkiden 100 bin adet üretim gerçekleştiriyor, bu hizmetlerimizi ilçemizin her noktasında kullanıyoruz. Bununla birlikte üretim tesisimizde yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Suluova hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor, tasarruf ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok sözlerini “Daha modern, daha yaşanabilir, daha yeşil ve daha güzel bir Suluova için ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

Suluova Belediyesi bitki üretim tesisinde kalıcı süs bitkisi olarak altuni taflan, karanfil, alev çalısı, pittosporum, yaylıcı ardıç, abelya, gaura, zakkum mevsimlik çiçek olarak ise hercai menekşe, begonya, kadife çiçeği, gazanya, vapur dumanı, horoz ibiği, kral tacı ve nergis çiçeği yer alıyor.

