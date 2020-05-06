Amasya’da “Trafik Haftası” uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Amasya’da “Trafik Haftası” uygulaması

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 28 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Amasya’da “Trafik Haftası” uygulaması

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 28 Mayıs Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücülere broşür dağıtarak korona virüs (Kovid19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmede bulundu.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçe genelinde farklı uygulama noktalarında 28 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla ‘Evdeyim Ama Kurallar Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ sloganıyla seyir halinde bulunan sürücüleri durdurarak trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yaptı. Broşür ve afiş dağıtan ekipler, uygulama esnasında sürücülerin ateşini de ölçerek maske dağıttı.
Uygulamada Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Şafak Karakoyun’da yer aldı.
Uygulamada durdurulan sürücülerle sohbet eden Kaymakam Demirkale de trafik kuralları ve korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymaya davet ederek sürücülerin Trafik Haftası'nı kutladı.
Ayrıca Medrese Cami önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek vatandaşlara tıbbi maske dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya´da vatandaşlar davul yerine bando konseri ile sahura kalkıyor
YEREL HABERLER Amasya´da vatandaşlar davul yerine bando konseri ile ...
Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile uyanıyor
YEREL HABERLER Amasya, 156 yıldır sahura bando şarkıları ile ...
Vali Varol’dan sağlık camiasına teşekkür Amasya Valisi Dr. Osman Varol: “Biz kendimize, ülkemize, ülkemizin alt yapısına, insanımıza ve sağlık teşkilatı çalışanlarımıza her zaman güveniyorduk. İnşallah bugünleri de hep birlikte atlatacağız”
YEREL HABERLER Vali Varol’dan sağlık camiasına teşekkür Amasya Valisi Dr. ...
Amasya’da evlerde küçük kaşifler var
YEREL HABERLER Amasya’da evlerde küçük kaşifler var
Amasya İl Özel İdaresinden maske desteği
YEREL HABERLER Amasya İl Özel İdaresinden maske desteği
Amasya'da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak
YEREL HABERLER Amasya'da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak
Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan
YEREL HABERLER Yerli ve milli dezenfektanın ham maddesi Amasya’dan

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X