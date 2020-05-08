Suluova’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Suluova Belediyesi tarafından ilçede dezenfekte çalışmaları köşe bucak aralıksız sürdürülüyor.

Suluova’da tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçede bulunan caddeler, mahalleler, hastane, sağlık ocakları, kamu kurumları, taksi durakları, otobüs durakları, ATM'ler ve parklar başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Suluova Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı önlemlerini artırdı. Belediye bünyesinde kurulan Belediye Özel Dezenfekte Ekibi, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini en aza indirmek amacıyla 7/24 çalışıyor.

Tedbirler kapsamında çeşitli meslek gruplarından gelen talepleri karşılıksız bırakmadıklarını ve düzenli olarak dezenfekte ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme sürecinde 11 Mayıs’tan itibaren açılacak kuaför ve berberleri düzenli olarak dezenfekte edeceklerini açıkladı. Başkan Üçok, “Hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önemli. Kuaför ve berberleri düzenli olarak dezenfekte etmeye devam edeceğiz” dedi.

Korona virüs salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele ettiklerini dile getiren ve yaptıkları çalışmaların örnek alındığının altını çizen Başkan Üçok, “Bu süreçte her türlü önlemi aldık, en küçük bir zaafa mahal vermedik. Hemşehrilerimizin sıklıkla kullandığı toplumsal alanları, ana caddeleri ve kaldırımları dezenfekte ettik. Pazar yerlerinde önleyici tedbirler aldık ve zabıta ekiplerimiz ile denetimlerimizi aksatmadan sürdürdük. Gelinen noktada Belediyemiz ve hemşehrilerimiz el birliğiyle bu süreci yönetiyor” diye konuştu.

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