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Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

İHA

Amasya'da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaförler, berberler ve güzellik salonları belediye tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Amasya'da berber, kuaför ve güzellik merkezleri dezenfekte edildi

Amasya’da, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kuaförler, berberler ve güzellik salonları belediye tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edildi.
Amasya Belediyesi Temizlik İşleri görevlileri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının ülkemizde önlenmesi için alınan tedbirler kapsamında 22 Mart 2020 tarihinde kapanan ve 11 Mayıs’ta açılacak olan berberler, güzellik merkezleri ve kuaförlere yönelik geniş çaplı dezenfekte çalışması başlattı.
Bayan Kuaförü işleten Ali Kancı, “Belediyemizin yapmış olduğu bu dezenfekte işlemi için çok çok teşekkür ederim kendilerine, uzun bir süre bekledik, 1,5 ay kadar ama bundan sonra hem hijyenik bir ortamda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz belediyemize” dedi.
Amasya Berberler Odası Başkanı Ferhat Bülbül, “4550 gündür kapalı olan iş yerlerimizin dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. 185 bayan kuaförü ve erkek kuaförünün komple dezenfektesi yapılmış bulunuyor” diye konuştu.
Bayan kuaförü Filiz Can, “11 Mayıs'ta tekrar işimizin başında olacağız. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz ülkemiz ve dünya olarak. Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’ya teşekkür ederiz. Ücretsiz dezenfekte işlemini iş yerimizde yaptırıyor” açıklamasında bulundu.
Yapılan dezenfekte işlemini denetleyen Amasya Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Kesler, “Korona virüs sebebiyle çoğu iş yerimiz kapanmıştı. Hayırlısıyla 11 Mayıs'ta berber, kuaför ve güzellik salonları açılacak. Biz de esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olmak için Belediye Başkanımız Mehmet Sarı’nın talimatlarıyla bütün kuaför, berberler ve güzellik salonlarını belediyemiz olarak ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur, bütün kuaför berber arkadaşlara hayırlı işler diliyoruz” şeklinde konuştu.
Amasya’da toplam 185 berber, kuaför ve güzellik merkezi dezenfekte edilirken, işletme sahipleri de açılış için hazırlıklarını tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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