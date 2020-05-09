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Fedakar anne, bir evladının gören gözü, diğer evladının yürüyen ayağı oldu 80 yaşındaki fedakar annenin en büyük isteği ‘akülü araba’

İHA

Amasyalı fedakâr anne, 42 yıldır görme engelli olan kızını ve 30 yıldır bedensel engelli olan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Fedakar anne, bir evladının gören gözü, diğer evladının yürüyen ayağı oldu 80 yaşındaki fedakar annenin en büyük isteği ‘akülü araba’

Amasyalı fedakâr anne, 42 yıldır görme engelli olan kızını ve 30 yıldır bedensel engelli olan oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay (80), 42 yaşındaki doğuştan görme engelli kızı Sündüs Günay’ın gören gözü ve 54 yaşındaki bedensel engelli oğlu Şaban Günay’ın yürüyen ayağı oluyor. Anne Fatma Günay’ın tek İsteği ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan evlatları için akülü araba oldu.
Her insanın evladının kendisi için önemli olduğunu ifade eden anne Fatma Günay ancak engelli çocukların normal çocuklardan daha çok sevgi ve ilgiye muhtaç olduğunu vurguladı. Evlat sevgisinin tarifinin mümkün olmadığını aktaran anne Fatma Günay, “Babalarının vefat ettiği günden beri onları sırtımda taşıyorum. İkisinin arasında ömrümü geçiriyorum. Allah ömür verdiği müddetçe yavrularımın hizmetindeyim. Ancak yaşım ilerledi taşımakta zorlanıyorum. Evlatlarım için akülü araba istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Annem olmasa biz ne yapardık”
80 yaşındaki annelerinin ileri derecede tansiyon hastası olmasına rağmen kendilerine baktığını ifade eden Şaban Günay, “Annem bizim yemek, tuvalet ve temizlik ihtiyaçlarımızı gideriyor. Bizi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Allah ondan razı olsun. Annem olmasa biz ne yapardık” şeklinde konuştu.

“Annem benim gören gözüm, tutan elim”
42 yıldır görme engelli ve ileri derecede kas hastası olan kızı Sündüs Günay ise “Annem benim gören gözüm, tutan elim, Allah bizlere yokluğunu göstermesin. Annemin ve tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun” dedi.

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