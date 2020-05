Bir yıldır her gün annesinin mezarına giderek ona dua ediyor, ağlıyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya (39) her gün annesinin mezarı başına giderek toprağına sarılıp öpüyor kabri başında dua edip, gözyaşı döküyor.

Kanser hastası olan annesini bir yıl önce kaybettikten sonra ablası ve eniştesinin sahip çıktığı ihtiyaçlarını karşıladığı ve onu bir an bile yalnız bırakmağı zihinsel engelli genç Serdar Taşkaya, her gün annesinin mezarı başına gidip mezarına meyve, şeker ve evinden götürdüklerini bırakıyor. Yağmurlu günlerde mezar taşı ıslanmasın diye başucuna evinden getirdiği şemsiyeyi koyuyor.



"Hadi annecim kalk eve gidelim”

Her gün mezar taşına sarılarak ve öperek annesine seslenen Serdar Taşkaya, “Bana yine kız bağır ama beni sensiz bırakma canım annem, hadi annecim kalk evimize gidelim. Seni çarşıya götüreyim sana döner yedireyim” dedi.

Kanser tedavisi gören annelerinin bir yıl önce vefat ettiğini ve hayattaki tek varlıklarının anneleri olduğunu söyleyen abla Suna Şimşek, “Kimsemiz olmadığı için ağabeyimin sorumluğu bende. Ona eşimle birlikte bakıyoruz. Bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Abisinin annesinin vefat ettiği günden beri her gün mezarı başına gittiğini dile getiren abla Suna Şimşek, “Ağabeyim annem öldüğü günden beri annemi her gün mezarı başında ziyaret eder, gidemediği günlerde yolda gördüklerine rica edip kendisini mezarlığa götürmesini ister. Giderken de mutlaka yanında şeker, mandalina gibi yiyecekler götürür, annemin acıktığını düşünür ve onu doyurmaya çalışır” diye konuştu.



“Bu bizim ilk annesiz Anneler Günümüz”

Abla Suna Şimşek konuşmalarının devamında ise, “Bu bizim ilk annesiz anneler günümüz. Çok zor ve acısı çok büyük. Rabb’im bu acıyı kimseye yaşatmasın ve Rabb'im evlatları annesiz bırakmasın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.