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Başkan Üçok’tan fedakar anneye akülü araba sözü

İHA

Amasya'da bir annenin 42 yıldır görme engelli olan kızı ve 30 yıldır bedensel engelli olan oğlu için akülü araba isteğine cevap Belediye Başkanı Fatih Üçok'tan geldi.

Başkan Üçok’tan fedakar anneye akülü araba sözü

Amasya’da bir annenin 42 yıldır görme engelli olan kızı ve 30 yıldır bedensel engelli olan oğlu için akülü araba isteğine cevap Belediye Başkanı Fatih Üçok’tan geldi.
Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakâr anne Fatma Günay (80), görme engelli kızı Sündüs ve bedensel engelli oğlu Şaban Günay için akülü araba talebinde bulundu. Bu çağrıya Belediye Başkanı Fatih Üçok kayıtsız kalmadı. Başkan Üçok fedakâr anne Fatma Günay’ı Anneler Günü dolayısıyla evinde ziyaret ederek evlatları için talep ettiği akülü arabanın sözünü verdi.
Tüm eli öpülesi annelerin şefkatin ve sevginin kaynağı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Tüm annelerimiz bizler için değerli ama Fatma Günay teyzemizin ayrı bir önemi var, eşi vefat ettikten sonra 42 yıldır görme engelli olan kızı ve 30 yıldır bedensel engelli olan oğluna büyük bir azimle bakmaya çalışıyor. 80 yaşındaki fedakâr annemiz Fatma Günay’ı evinde ziyaret ettik ve taleplerini dinledik” dedi.
Fatma Günay’ın evlatları için akülü araba çağrısı yerine getirmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Fatma teyzemiz yaşı ilerlediği için çocuklarına bakmakta zorlandığını ifade ederek akülü araba çağrına bulundu. Bizler de Fatma teyzemizin bu çağrısını yerine getirmek istiyoruz. Gerekli çalışmalarımıza başladık. Hem oğlu Şaban kardeşimize Hem kızı Sündüs kardeşimize akülü araba desteğinde bulunacağız. Fatma teyze benim nazarımda Suluova’da yılın annesidir” şeklinde konuştu.

“Başkanımdan Allah razı olsun”
Belediye Başkanı Fatih Üçok’un ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade eden fedakâr anne Fatma Günay ise, “Başkanım ziyaretiyle beni ve evlatlarımı çok sevindirdi. Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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