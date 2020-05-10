Başkan Sarı, köylülere Ramazan kolisi dağıttı

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Taşova'nın Uluköy Köyü ve çevre köylerinde yaşayan vatandaşlara ramazan kolisi dağıttı.

Amasya'nın Taşova ilçesi Uluköy Köyünde her yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl korona virüs (Covid19) tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremeyen Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, bu doğrultuda eş, dost, akraba ve köylülere Ramazan ayında yardım kolileri dağıttı.

Salgın nedeniyle bu yıl geleneksel iftar programını gerçekleştiremediklerini belirten Başkan Sarı yaptığı açıklamada, “Bu yıl geleneksel olarak 12’incisini düzenleyeceğimiz 10 bin kişilik iftar yemeğimizi virüs nedeniyle gerçekleştiremedik. Ancak bu konuda babamın 'şartlar ne olursa olsun, bu hizmet yarışını asla bırakma ve doğduğun toprakları asla unutma' diye vasiyeti var. Biz de geleneksel programımızı devam ettirmek ve hayır ile yarışmak için doğduğum topraklara giderek, Ramazanın bereketini eş, dost, akraba ve köy sakinlerimiz ile birlikte paylaştık, büyüklerimizle hasbihal ettik. Ayrıca, yakın çevre köylerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kendileri ile hediyeleşip, muhabbet gidererek, Ramazanın feyz ve bereketine nail olabilmek için gayret gösterdik. Vatandaşlarımızın şahsımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakaları bizleri ziyadesi ile memnun etti” dedi.

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