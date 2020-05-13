Amasya’da kent güvenlik sistemine takılan ilginç kaza Yaşam ile ölüm arasındaki salise

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Amasya'da tünelde meydana gelen ilginç kaza, kent güvenlik sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ferhat Tüneli'nde dün akşam saatlerinde olduğu belirlenen kazada can kaybı olmadı. Kazanın sürücülerin dikkatsizliğinden dolayı kaynaklandığı bildirildi.

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