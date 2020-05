Türkiye’nin hayvancılıktaki gurur tesisi Suluova Besi OSB ilk ve en kapsamlı OSB olma özelliğiyle ülke hayvancılığında önemli bir yer tutuyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) büyükbaş hayvancılık konusunda Türkiye’nin gurur tesisi olarak öne çıkıyor. Suluova Besi OSB ilk ve en kapsamlı OSB olma özelliğiyle ülke hayvancılığında önemli bir yer tutuyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Suluova olarak Türkiye’nin hayvancılıkta gurur tesisi olan ‘Besi OSB’ye sahip olduklarını söyledi. Türkiye’de 27 ilde 40 tarıma dayalı OSB projesi yürütüldüğünü ve ilk olma özelliğinin Suluova Besi OSB olduğunu vurgulayarak çevreye ve ekonomiye sağladığı katkılardan bahseden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Yerel yönetimlerin sıkıntılarından birisi hayvansal atıkların bertaraf edilmesi idi. Suluova Besi OSB’mizde bulunan 2 adet biyogaz tesisi ile atıklar bertaraf ediliyor. Bununla birlikte çevre kirliliğinin önüne geçmiş olunuyor ve elektrik enerjisine dönüştürülerek ülke ekonomine Suluovamızdan çok büyük bir katkı sağlanıyor. İlçemizde bulunan hayvansal atıklar enerjiye dönüştürüldüğü gibi aynı zamanda hayvan gübresi olarak da tekrar kullanılabiliyor” dedi.



Yılda 100 binin üzerinde hayvan kesimi

Kurulmasıyla birlikte kısa süre içerisinde yatırımcıların gelmeye başladığını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Aynı zamanda Suluova Besi OSB’mizde yılda 100 binin üzerinde hayvan kesimi yapan et entegre tesissi de bulunmaktadır. İlçemizde istihdam oluştu ve geleneksel usullerle yapılan kesimler yerini modern işletmelere bıraktı. Bu firmalarımız Suluovamız ve ülkemiz için önemli bir katma değerdir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca hayvan barınma tesisi, hayvan hastanesi, hayvan pazarı, et entegre tesisi, biyogaz tesisleri ve gübre fabrikaları ile üretimden kesime bakımdan pazarlamaya kadar büyükbaş hayvancılıktaki her aşama Suluova Besi OSB’deki tek noktada birleşiyor. OSB’de hayvan sağlığı merkezi de faaliyet için gün sayıyor. Hastanenin inşaatı tamamlandı. Bölgedeki hayvan pazarı ise 450’si kapalı, 300’ü açık olmak üzere 750 hayvan kapasiteli olarak hizmet verecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.