Türk Kızılayı’dan Amasya’ya Kan Bağış Merkezi

Türk Kızılayı tarafından Amasya'ya Kan Bağış Merkezi kazandırılıyor.

Vali Dr. Osman Varol, binanın inşa edileceği alanda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Korona virüs salgını ve Ramazan ayı ile birlikte kan ile kök hücre bağışlarının düştüğünü, bu durumun stokların azalmasına neden olması dolayısıyla ilde gerçekleştirilen kan bağışı kabul faaliyetine halkın yoğun katılım göstermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Varol, Amasya Kan Bağış Merkezi’nin faaliyetlerine başlamasıyla düzenli kan bağışı sayısının artacağını ifade etti.

Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu ve dünyada her gün her saniye bir insanın yaşamak için kan nakline ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Vali Varol, “Kan, tek kaynağı insan olan ve başka hiç bir yolla üretilemeyen biyolojik bir maddedir. Bütün dünyada güvenli kan ve kan bileşenleri ancak düzenli, gönüllü ve karşılık beklemeyen kan bağışçıları aracılığıyla sağlanmaktadır. Türk Kızılayı'na yapılan bağışlarla ülkemizdeki hastaların güvenli kan ve kan bileşenlerine ihtiyaç duydukları anda ve miktarda ulaşabilmeleri sağlanarak birçok yaşam kurtarılmaktadır” dedi.

İncelemede, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ile Kızılay Amasya Şubesi Başkanı Mahmut Albayrak da yer aldı.

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