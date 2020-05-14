Demirkale: “Zorlukları beraber paylaşacağız”

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, “Bizler gücümüz yettiğince engelli bireylerimizin yanındayız, onların destekçileriyiz. Kolay değil, zorlukları beraber paylaşacağız” dedi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Merzifon Bedensel Engelliler Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti. Demirkale Dernek Başkanı Keriman Topal ile bir süre sohbet ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Dezavantajlı bireylere güçleri yettiğince destek verdiklerini ve her zamanda yanlarında olacaklarını vurgulayan Kaymakam Demirkale, “Bizler gücümüz yettiğince engelli bireylerimizin yanındayız, onların destekçileriyiz. Kolay değil, zorlukları beraber paylaşacağız. Her geçen gün gerek kamusal gerek özel alanda çok güzel adımlar atılıyor. Güzel günlere, güzel hizmetlere ve güzel faaliyetlere kavuşuyoruz. Ama bitmedi çok geniş bir alan, pek çok yapılması gereken iş, pek çok uzatılması gereken el var. Elimizden geldiği kadar bunları yapmaya çalışıyoruz. Çoğuna yetiyoruz, yetemiyoruz ama gücümüz yettiğince yetmeye çalışıyoruz. Çünkü hayat öyle bir yolculuk ki kolay kolay ihtiyaçlar bitmiyor. Onun için biz biliyoruz, farkındayız, gücümüz yettiğince yardımcı olamaya çalışacağız. Bu özel ve güzel insanlarımızın bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.



Ceylan’dan ziyaret

Merzifon Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Abdulkadir Ceylan, 1622 Mayıs Sosyal Güvenlik Haftası Münasebetiyle Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale’ye ziyarette bulundu. Ceylan, kurumunun çalışmaları hakkında Demirkale’ye bilgi verdi. Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutlayan Kaymakam Demirkale, “Sosyal Güvenlik Haftası’nın ilçemizin ve ülkemizin tüm kesimleri ile özellikle işçi ve işverenlerimiz için kutlu olmasını diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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