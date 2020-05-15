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Van’da yapılan hanin saldırı Amasya’da kınandı

İHA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıyı kınadı.

Van’da yapılan hanin saldırı Amasya’da kınandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıyı kınadı.
Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Hain saldırıda iki kişi hayatını şehit oldu, bir kişi de yaralandı. Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bahçesinde Merzifon Vefa Sosyal Destek Grubu, saldırıyı kınayarak, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

“Hiçbir saldırı bizi alıkoyamayacaktır”
Burada bir açıklama yapan Sosyal Hizmet Merkezi Müdür V. Erdem Yüksel, “Merzifon Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 22 Mart tarihinden itibaren ülkemiz genelindeki tüm Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gayemiz yalnızca insanımıza hizmet götürmek olup, var gücümüzle çalıştığımız Vefa Sosyal Destek Gruplarında 14 Mayıs 2020 günü pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Van İli Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Ekibi, yardım dağıtıp ilçe merkezine dönerken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramış ve bu menfur saldırıda 2 vatandaşımız şehit olmuştur. Terör Örgütü bu salgın sürecinde çalışan bu vatanın evlatlarına haince saldırmış, insanlık vasfına saldırmıştır. Ama bizler vatandaşımızın yanında olmaya, insanımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bizleri vatandaşımıza hizmet götürmekten hiçbir saldırı alıkoyamayacaktır. Buradan hain terör örgütünü lanetliyor, Van Vefa Sosyal Destek Grubunun da yanında olduğumuzu belirterek, şehitlerimize Allah tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun” diye konuştu.
Konuşmanın ardından, hayatını kaybeden Vefa Grubu çalışanlarının ruhlarına dualar edildi.

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