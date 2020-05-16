Amasya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.<br>Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni kararlar alındığı bildirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların dışarıda maske takması zorunlu hale getirildi. Kamuya ait açık ve kapalı alanlar ile araçlarda da maske zorunlu oldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"Vatandaşların Yeşilırmak kenarı boyunca ve benzeri gezi alanlarında toplu şekilde bir arada oturmaları, araç içinde veya dışarıda yiyecek ve içecek tüketmelerinin yasaklandığı, yürüyüş ve benzeri spor faaliyetlerin sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmalı. Dondurma, kokoreç, dürüm, köfte, çiğköfte, mısır gibi ürün satışı yapılan işletmelerde ve büfelerde çalışan personelin maske ve eldiven takmaları zorunludur. Hijyen kurallarına azami düzeyde dikkat etmeleri, bu işletme ve büfelerin çevrelerinde tabure, sandalye, bank, duvar benzeri yerlerde oturarak tüketim yapılmaması, ilgili işletmelerin önünde oluşabilecek kalabalığın sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi için işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir." DHA-Genel Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-05-16 15:07:53<br>

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