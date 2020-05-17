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Sokaklar yaşlıların Suluova’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

İHA

Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar Suluova'da meydan ve parkların tadını çıkardı.

Sokaklar yaşlıların Suluova’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar yeniden sokağa çıktı

Yeni tip korona virüs (Kovid19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar Suluova’da meydan ve parkların tadını çıkardı.
6 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar saat 12.00 gibi sokağa çıkmaya başladı. Suluova Demokrasi Meydanı'na ve parklara gelen 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimi kaldırımlarda yürüyüş yaparken, kimi de dostlarıyla bir araya gelerek hasretlik giderdi. Ayrıca Suluova’da sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.
Sokağa çıkan bir çift, "Çok fazla sıkıldık evde sokağa çıktık çok mutluyuz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Allah bizleri en kısa zamanda bu sıkıntılı günlerden kurtarsın" diye dua etti.
Belediye hoparlöründen yapılan duyurularla ise risk oluşturmaması ve sosyal mesafenin korunması için dışarı çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlardan, 65 yaş üstü vatandaşlar ile karşı karşıya gelmemeleri için çok zaruri bir sebepleri olmadığı sürece gönüllü olarak evde kalmaları istendi.
Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ 'Çimeni, güneşi, insanları özledik'. Bunlar bugün dışarı çıkan 65 yaş üstü büyüklerimizin dilinden dökülen sadece bir kaç cümle. Biz de sizleri çok özledik. Hep birlikte vakit geçireceğimiz sağlıklı güzel günlere" ifadelerini kullandı.
Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyan Suluovalı vatandaşlar, güneşli havada gezmenin tadını doyasıya çıkardı.

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