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80 yaşındaki gazinin okuma azmi: Bir gözünü vatan için verdi, diğer gözünü kitaplara adadı 80 yaşındaki gazi tek gözü ile her gün 3 cüz Kur’an-ı Kerim ve 150 sayfa kitap okuyor

İHA

Amasya'nın Suluova ilçesi Kolay köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Gazi Ahmet Karataş, tek gözünü kaybetmiş olmasına rağmen her gün en az 3 cüz Kur'anı Kerim ve 150 sayfa kitap okuyor.

80 yaşındaki gazinin okuma azmi: Bir gözünü vatan için verdi, diğer gözünü kitaplara adadı 80 yaşındaki gazi tek gözü ile her gün 3 cüz Kur’an-ı Kerim ve 150 sayfa kitap okuyor

Amasya’nın Suluova ilçesi Kolay köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Gazi Ahmet Karataş, tek gözünü kaybetmiş olmasına rağmen her gün en az 3 cüz Kur’anı Kerim ve 150 sayfa kitap okuyor.
Vatani görevini yerine getirmekte iken gözüne çivi isabet etmesi sonucu sol gözünü kaybeden Ahmet Karataş, yaşına ve tek gözünü kaybetmiş olmasına rağmen her gün en az 3 cüz(60 sayfa) Kur’anı Kerim ve 150 sayfa kitap okuyor. Kendine ait yüzlerce kitabı olan Ahmet Karataş, kitaplarını özel olarak yaptırdığı 3,5 metrelik mini kütüphanesinde muhafaza ediyor.

“Gözümü verdim, feda olsun”
1968 yılında Ağrı’da askerlik vazifesini yerine getirmekte iken gözüne çivi isabet etmesi sonucu kendisine gazilik unvanının verildiğini söyleyen Gazi Ahmet Karataş, “Askerde iken bölük depocusu olarak görev yapıyordum. Gözüme çivinin batması ile tek gözümü kaybettim. Beni ordu vazife malulü olarak görevden ayırdılar. Vatanım için gözümü verdim, feda olsun. O günkü şartlarda tek gözümü verdim. Eğer bugün gerekirse ikincisini de veririm. Dahası da gerekirse vatanım için gözümün kulağımın olduğu başımı da veririm. Çünkü vatan sevgisi imandandır” ifadelerini kullandı.

“Teşvik için söylüyorum”
Günlük 3 cüz Kur’anı Kerim okumadan gözüne uyku girmediğini vurgulayan Gazi Karataş, “3,5 metrelik kitaplığımın içerisinde 800’den fazla kitap bulunuyor. Ben bunları yaşlılarımızı da gençlerimize de teşvik için söylüyorum. Benim bir gözüm var ancak bir gözüm olmasına rağmen her gün 3 cüz Kur’anı Kerim okumadan, diğer kitaplardan bilgi ve malumat edinmeden bir şey yiyip içiyorsam bana zehir olsun” şeklinde konuştu.
Okuduğu kitaplar sayesinde çoğu üniversiteliden daha fazla bilgiye sahip bir ilkokul mezunu olduğunu belirterek, gençlere tavsiyelerde bulunan Gazi Ahmet Karataş şunları söyledi:
"Genç kardeşlerimiz çokça okusunlar çünkü ben bir gözümle okuyor, hiç zarar görmüyorum, zorlanmıyorum. Ben tek gözümle fayda görüyorsam onlar iki katı fayda göreceklerdir.”

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