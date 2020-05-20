Otomobilin motor kısmına giren yılan korkuttu

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Amasya’nın Suluova ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Suluova Bireylül Seval Sitesi’nin park halindeki bir aracın motor kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından aracın motoruna giren 1 metre uzunluğundaki yılanı çıkartarak doğaya bıraktı.

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