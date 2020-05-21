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Sezikli: “Uyku, vücudumuzun bir onarım sürecidir”

İHA

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Senem Sezikli, "Uyku, tıpkı yemekiçmek gibi yaşamamız için gereklidir, vücudumuzun dinlendiği ve tazelendiği önemli bir onarım sürecidir" dedi.

Sezikli: “Uyku, vücudumuzun bir onarım sürecidir”

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Senem Sezikli, “Uyku, tıpkı yemekiçmek gibi yaşamamız için gereklidir, vücudumuzun dinlendiği ve tazelendiği önemli bir onarım sürecidir” dedi.
Uykunun, çocuklarda büyüme sürecine katkıda bulunduğunu, erişkinlerde ise bedensel dinlenmeyi, hücre yenilenmesini ve onarımını sağladığını belirten Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Senem Sezikli, uykunun önemi ve ne kadar süre uyunması gerektiği konusunda bilgiler verdi. İnsanların yaşamlarının üçte birini uyuyarak geçirdiklerini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Senem Sezikli, “Uzun yıllar boyunca uyanıklık ile ölüm arasında bir ara dönem olduğu ve beyin fonksiyonlarının tamamen durduğu kabul edilen uykunun artık dinamik bir aktivite olduğunu biliyoruz. Uykunun yaklaşık yarısı yüzeysel uykuda geçirilir, diğer yarısı derin uyku ile rüya gördüğümüz REM evresinden oluşur. Gece boyunca bu evreler 90120 dakikalık 45 döngü halinde yinelenir. Nitekim derin uyku, çocuklarda büyüme sürecine katkıda bulunurken, erişkinlerde bedensel dinlenmeyi, hücre yenilenmesini ve onarımını sağlar. REM uykusu ise hafıza ve öğrenme sürecine katkıda bulunur. Kısaca uyku, tıpkı yemekiçmek gibi yaşamamız için gereklidir, vücudumuzun dinlendiği ve tazelendiği önemli bir onarım sürecidir” şeklinde konuştu.

“Uyku süresi yaşla ve kişiden kişiye değişir”
Gelişen teknoloji ve artan sosyal medya kullanımı ile birlikte özellikle gençlerin uykuya yeteri kadar zaman ayırmadığını belirten Sezikli, “Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uykunun vazgeçilmez olduğu unutulmamalıdır. Normal uyku süresi yaşla ve kişiden kişiye değişir. Yeni doğanlar günde ortalama 16 saat uyurken, uyku süresi 35 yaşlarında 11 saate, ergenlikte 910 saate iner. Yetişkinler için normal uyku süresi ise ortalama 68 saattir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte uyku süresi kısalır, yaşlılar genellikle daha erken yatıp erken kalkma, gece sık uyanma ve gündüz ara ara kestirme eğilimindedir. Diğer bir deyişle, yaş ilerledikçe uyku kalitesi kötüleşir. Aslında sabah kalktığında dinlenmiş ve tazelenmiş hissetmek için gereken süre kişinin uyuması gereken uyku süresidir. Genellikle yetişkinlerin 6 ile 8 saat arasında uyuması yeterli olmaktadır. Uyku süresi kadar uykuya dalma süresi de önemlidir. Yatağa yatıp ışıkları kapattıktan sonra 10 ile 30 dakika içinde uykuya dalınmalıdır. Yarım saat, hatta biriki saat geçmesine karşın uykuya dalamama kişiyi strese sokar. Bunun en önemli nedenlerinden biri, yatakta bilgisayar, tablet veya telefon kullanımıdır. Uzun süre mavi ışığa bakmak melatonin salgılanmasını engeller ve uykuya dalınamaz” ifadelerini kullandı.

“Yatak odası sessiz ve karanlık olmalıdır”
Kaliteli bir uyku için önerilerde bulunan Dr. Senem Sezikli şu bilgileri verdi:
“Kaliteli uyku için dikkat edilmesi gereken çevresel ve davranışsal kuralları ‘uyku hijyeni’ olarak tanımlıyoruz. Herkesin yediklerine, içtiklerine dikkat ettiği gibi uyku hijyeni kurallarına da dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin, yatak odası sessiz ve karanlık olmalıdır. Odada televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. bulundurulmamalıdır. Yatak ve yastık rahat olmalıdır. Yatak odası çok soğuk veya çok sıcak olmamalıdır. Akşam saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınılmalıdır. Alkol, sigara; çay, kahve, kola, çikolata gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler, akşam saatlerinde tüketilmemelidir. Ağır bir akşam yemeği yenmemeli, yatmadan 2 saat önce bir şeyler atıştırılmamalıdır. Dinlenmiş ve tazelenmiş uyanmak için gereken uyku süresi (erişkinlerde 68 saat) kadar uyumaya özen gösterilmelidir. Her gün (hafta sonu da dahil) aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya çalışılmalıdır. Yarım saatten fazla süre uykuya dalamama durumunda kitap veya gazete okunmalı, uyku geldiğinde yeniden yatmaya gidilmelidir. Gündüzleri ve özellikle akşam yemeğinden sonra kesinlikle şekerleme yapılmamalıdır.”

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