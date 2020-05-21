Yürütülen projeler değerlendirildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 7'den 70'e Akıl ve Zeka Oyunları etwınnıng Projesi katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci, yürütülen projeleri değerlendirdi.

Merzifon Fatih İlkokulu 2/C Sınıf Öğretmeni Hatice Satılmış'ın kuruculuğunu yaptığı "7'den 70'e Akıl ve Zekâ Oyunları" etwinning projesi kapsamında, proje katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci ekonferans yöntemiyle buluşarak, yürütülen projeleri değerlendirdi. Proje üyesi öğrenciler projeyi keyifle yürüttüklerini, yeni öğrendikleri akıl ve zekâ oyunları sayesinde il ve ilçe turnuvalarında başarı gösterdiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.