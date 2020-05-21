Yürütülen projeler değerlendirildi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 7'den 70'e Akıl ve Zeka Oyunları etwınnıng Projesi katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci, yürütülen projeleri değerlendirdi.
Merzifon Fatih İlkokulu 2/C Sınıf Öğretmeni Hatice Satılmış'ın kuruculuğunu yaptığı "7'den 70'e Akıl ve Zekâ Oyunları" etwinning projesi kapsamında, proje katılımcısı 30'dan fazla öğretmen ve 100 öğrenci ekonferans yöntemiyle buluşarak, yürütülen projeleri değerlendirdi. Proje üyesi öğrenciler projeyi keyifle yürüttüklerini, yeni öğrendikleri akıl ve zekâ oyunları sayesinde il ve ilçe turnuvalarında başarı gösterdiklerini dile getirdi.
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