Amasya'da 23 Mayıs'ta yağan kar şaşırttı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Amasya'da 23 Mayıs'ta yağan kar şaşkınlığa yol açtı.

Orta Karadeniz'de etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 23 Mayıs'ta yağan kar hem şaşırttı hem de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı Hamamözü ilçesinde bağlı Gölköy Yaylası ve Alan Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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