Amasyalılar yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kısıtlamanın ilk kez uygulandığı iller arasında yer alan Amasya’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Amasyalıların yasağa uyduğu görüldü.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf tutulan vatandaşların olduğu görüldü. Vatandaşlar saat 10.00 ile 17.00 arası yürüme mesafesindeki marketlere giderek alışverişleri yapabilecek.

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