Taşova yaylaları beyaza büründü

Amasya’nın Taşova ilçesinin yüksek kesimleri özellikle Boraboy Gölü’nün üstündeki yaylalar yağan karla beyaza büründü.
Amasya'da gece yarısı başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Taşova ilçesinin yüksek kesimleri yağan karla beyaza bürüdü. Kar yağışı ilçeye bağlı Boraboy Yaylaları'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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