Seyahat belgesinin de sahtesini yaptılar Amasya’da 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem, 52 kişiye idari para cezası

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde seyahat izin belgesi kontrolü yapan polisler, 2 kişiye sahte seyahat izin belgesi düzenlemekten adli işlem yaparken, 52 kişiye idari para cezası uyguladı. Denetlemeler kapsamında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu madde 32´den toplam 20 bin 384 TL idari para cezası yazdı.

Uygulama noktalarında ve il genelinde 4 gün boyunca denetlemeler ve kontroller artarak devam edecek.

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