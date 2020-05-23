'Sahte seyahat belgesi' ile yola çıktılar, yakalandılar

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- İSTANBUL'da düzenledikleri 'sahte seyahat belgesi' ile Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.<br>Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, içerisinde G.U. ve V.U.´nun bulunduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenilen iki kişinin 'seyahat izin belgesi' kontrol edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde seyahat izin belgelerinin sahte olduğu saptanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kentte gerçekleştirilen uygulamalarda ise sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye de para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-05-23 19:42:31<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.