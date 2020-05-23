'Sahte seyahat belgesi' ile yola çıktılar, yakalandılar

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<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- İSTANBUL'da düzenledikleri 'sahte seyahat belgesi' ile Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan çalışan 2 kişi, Amasya'da polisin uygulaması sırasında yakalandı.<br>Amasya'da yol kontrolü yapan polis ekipleri, içerisinde G.U. ve V.U.´nun bulunduğu otomobili durdurdu. İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenilen iki kişinin 'seyahat izin belgesi' kontrol edildi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde seyahat izin belgelerinin sahte olduğu saptanan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kentte gerçekleştirilen uygulamalarda ise sokağa çıkma yasaklarını ihlal eden 52 kişiye de para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-05-23 19:42:31<br>

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