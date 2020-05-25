Amasya'da ev yangını Terasta çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi

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Amasya’nın Taşova ilçesinde bir binanın terasında şömineden kaynaklı yangın meydana geldi. Binanın çatı katı ve en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yemişen Mahallesi'nde Zekiye Özcan isimli kadına ait 3 katlı bir binanın terasında ilk bilgilere göre şömineden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden esnaflar ve vatandaşlar, itfaiye ye haber verdi. Çevre ilçeden gelen 2 ekiple Taşova itfaiyesi binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Terasta çıkan yangında binanın en üst katındaki daire kullanılamaz hale geldi.

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