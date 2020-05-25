Amasya'da binanın terasında yangın

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<br>Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)AMASYA'nın Taşova ilçesinde 3 katlı binanın terasında çıkan yangında, en üst kattaki daire kullanılamaz hale geldi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>İlçeye bağlı Yemişen Mahallesi'nde Zekiye Özcan'a ait 3 katlı bir binanın terasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Şömineden çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın terasına çıkarak burada çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında binanın en üst katındaki daire ve çatı kullanılamaz hale geldi. <br>Yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını merakla izledi. Yangınla ilgili itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Taşova Sinan HARMANCI<br>2020-05-25 21:16:47<br>

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