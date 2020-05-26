İtfaiye ekipleri 3 gündür mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

Amasya’da iki bina arasında havalandırma boşluğunda 3 gündür mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Amasya'nın Taşova ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmana ait olan havalandırma boşluğuna evin bacasından düşen yavru kedi 3 gün boyunca düştüğü yerde mahsur kaldı. Olay itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, merdivenle havalandırma boşluğuna indi. Burada yavru kediyi kurtaran ekipler, 3 gün mahsur kalan yavru kediyi çıkarmayı başardı.

Daha önce bir yavru kediyi çıkardıklarını söyleyen apartman sakinlerinden Mehmet Akdağ, “Kedi yavrulamış. 2 yavrusu ile beraber bacadan aşağıya düştü. Birisini ben aldım annesine verdim. Bu da aşağıya komşunun evine düşmüş. Bunu da sağ olsun itfaiye ekipleri kurtardı. Bu yavru kedimizi de kurtarmış olduk yani şuanda"dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.