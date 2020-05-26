Korona virüs, keşkek geleneğini bozamadı

Merzifonlular için gelenek ve bayramların olmazsa olmazı keşkekler, fırınlarda pişirilerek, fırıncılar tarafından evlere götürüldü.

Yeni tip korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle 2326 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde olduğu gibi 4 gün sokağa çıkamayan Merzifonlular, çömlek içerisinde hazırladıkları keşkekleri, 23 Mayıs Cumartesi günü yürüyerek en yakın mesafedeki fırınlara götürdü. Fırıncılar pişirdikleri keşkekleri, bayram sabahı vatandaşların evlerine teslim etti.

Keşkek geleneğine her sene olduğu gibi bu bayramda da Merzifon halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirten Merzifon Gıda Maddeleri Sanatkarları Odası Başkanı Şenol Aykut, “Vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu bayramda da bayram sabahlarımızın vazgeçilmezi keşkek yemeğine yoğun ilgi gösterdi. 23 Mayıs Cumartesi arife günü müşterilerimizin getirdiği keşkekleri akşamüzeri yaktığımız fırınımızda bayram sabahına kadar pişirdik. Sabah erken saatte fırından çıkardığımız keşkekleri sıcak sıcak vatandaşlarımızın evlerine ulaştırdık ve böylelikle pandemi sürecinde de geleneğimizi devam ettirdik” diye konuştu.

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