Amasya’da 180 kişiye cezai işlem yapıldı

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Amasya’da kısıtlama boyunca 180 kişiye toplamda 219 bin 357 TL cezai işlem uygulandı.

Amasya'da yeni tip korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağında yapılan denetimlerde, toplam 180 kişiye toplamda 219 bin 357 TL ceza kesildi. Denetimler arttırılarak devam ediyor.

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