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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya´da, aynı gün 2 bağ evi yandı

DHA

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) AMASYA´da, aynı gün farklı noktalardaki 2 bağ evinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evlerde, hasar meydana geldi. Merkeze 3 kilometre uzaklıkta yer alan Ziyaret beldesindeki Arif Volkan Müjde´ye ait bağ evinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edip, kendisini dışarı atan Müjde, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle bağ evinde hasar meydana geldi. Aynı gün saat 05.45'te ise merkeze bağlı Göllü Bağları...

Amasya´da, aynı gün 2 bağ evi yandı

<br>Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) AMASYA´da, aynı gün farklı noktalardaki 2 bağ evinde çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevlerin sardığı evlerde, hasar meydana geldi.<br>Merkeze 3 kilometre uzaklıkta yer alan Ziyaret beldesindeki Arif Volkan Müjde´ye ait bağ evinde, saat 00.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edip, kendisini dışarı atan Müjde, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek, alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle bağ evinde hasar meydana geldi.<br>Aynı gün saat 05.45'te ise merkeze bağlı Göllü Bağları Mahallesi'ndeki Mehmet Namlı´ya ait bağ evinde yangın başladı. Bağ evinden alevler yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürülen yangın sonrası bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya / Merkez Sinan HARMANCI<br>2020-05-27 10:38:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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