Kızılay, kan bağışlarını bekliyor

Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı kan bağışı aracı, Merzifon’da Atatürk Anıtı önünde duyarlı vatandaşlardan kan bağışlarını almaya başladı.

Türk Kızılayı Merzifon İlçe Koordinatörü İskender Doğru, vatandaşları Atatürk Anıtı önündeki kan aracına hayat kurtarmaya davet etti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyeye düştüğünü belirten Türk Kızılayı Merzifon İlçe Koordinatörü İskender Doğru, “Korona virüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, Akdeniz anemisi, bypass hastaları, yeni doğan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizi 27 Mayıs01 Haziran 2020 tarihlerinde 13.0020.45 saatleri arasında Merzifon Atatürk Anıtı önüne hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.