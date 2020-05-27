14 yaş altı Merzifonlu çocuklar 3. kez dışarı çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 26 Mayıs 2020 tarihli kararı doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocuklar 3. kez dışarı çıktı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 014 yaş grubundaki çocuklar bugün üçüncü kez dışarıya çıktı. Saat 11.00'den itibaren dışarı çıkan çocuklar, zamanlarını genellikle park ve bahçelerde geçirdi. Aileleriyle dışarı çıkan çocuklar, Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bisiklete binip oyunlar oynayan çocuklar, kendilerine ayrılan sürede keyifli anlar yaşadı. Çocukların genel olarak maske taktığı ve fiziksel mesafe kuralına uyduğu görüldü.

15­20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü, 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabilecek.

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