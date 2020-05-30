Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

İHA

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 27. yılında Amasya'nın Taşova ilçesi Mercimek Köyü Mezarlığı'ndaki kabirleri başında dua edilerek anıldı.

Irkçı katliamın 27. yılında kabirleri başında anıldılar

Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybedenler, katliamın 27. yılında Amasya’nın Taşova ilçesi Mercimek Köyü Mezarlığı'ndaki kabirleri başında dua edilerek anıldı.
Almanya’nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993’te evlerinin ırkçılar tarafından kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saime Genç, 9 yaşındaki Hülya Genç, 12 yaşındaki Gülistan Öztürk, 18 yaşındaki Hatice Genç ve 27 yaşındaki Gürsün İnce düzenlenen anma törenin 27'nci yıldönümüne, Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve İl Genel Meclis Üyesi Deniz Sümer katıldı.
Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan faciada çocuklarını kaybeden Mevlüde Genç ve Durmuş Genç anma törenine katılamadı.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, 27 yıl önce yaşanılan bu ırkçı katliamı için “Yaşanan virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Her yıl yapıldığı gibi geniş kapsamlı bir anma töreni yapılamadı. Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçı bir grup tarafından evleri yakılarak katledilen beş vatandaşımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Bu katliam benzeri bir hadisenin dünyanın hiçbir yerinde yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı
YEREL HABERLER 15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı
Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi
YEREL HABERLER Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi
Suluova'da binler meydanda saf tuttu
YEREL HABERLER Suluova'da binler meydanda saf tuttu
Merzifon’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı
YEREL HABERLER Merzifon’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı
Taşova’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Taşova’da fiziksel mesafeli ilk cuma namazı kılındı
Vefalı koca: 43 yıllık eşine ilk günkü aşkla bakıyor
YEREL HABERLER Vefalı koca: 43 yıllık eşine ilk günkü aşkla bakıyor
Suluova'daki camiler ibadete hazır
YEREL HABERLER Suluova'daki camiler ibadete hazır
Camilerin ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı kesilecek
YEREL HABERLER Camilerin ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı ...
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'da kiraz hasadı başladı Türkiye'nin kiraz cenneti Amasya'da çiftçiler havaların soğuk olması ve kırağı yağması sebebiyle dertli
YEREL HABERLER Amasya'da kiraz hasadı başladı Türkiye'nin kiraz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X