Amasya'da izne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü

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Amasya'da 65 yas üstü iznine çıkan yaşlı adam, başına çatı düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüzevler Mahallesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yer alan bir çay ocağının çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay sırasında çay ocağında bulunan 77 yaşındaki Nurettin Güney yaralandı.

Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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