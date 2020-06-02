Amasya’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

İHA

Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Amasya’da uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi

Amasya merkez, Merzifon, Suluova ve Taşova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.
Amasya’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Samsun’dan Merzifon’a geleceği öğrenilen ve M.D. isimli şahsın idaresindeki 05 plakalı araç içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratının alınması üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan kontrolde 20 gram bonzai, 9 adet ekstasy hap, 8 adet lyrica hap, 4 adet prozac marka hap uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurduğu değerlendirilen H.B isimli şahsın evinde yapılan aramada 10 gram bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve Merzifon’da ikamet eden M.D. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 5 gram bonzai, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.
Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneği yaşatıldı
YEREL HABERLER Unutulmaya yüz tutan 'siftah' geleneği yaşatıldı
Merzifon’da normalleşme süreci başladı
YEREL HABERLER Merzifon’da normalleşme süreci başladı
Kısıtlamalar sona erdi
YEREL HABERLER Kısıtlamalar sona erdi
İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi
YEREL HABERLER İtfaiye erlerine yangına müdahale eğitimi verildi
Amasya'da izne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü
YEREL HABERLER Amasya'da izne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü
Amasya'da izne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü
YEREL HABERLER Amasya'da izne çıkan yaşlı adamın başına çatı düştü
6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın altına kaldı
YEREL HABERLER 6 saatlik izinde sokağa çıktı, çöken asma tavanın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X