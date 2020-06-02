Taşova’da tesisler açıldı

Amasya’nın Taşova ilçesinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kapatılan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneler 1 Haziran itibarıyla tekrar açıldı.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk esnafların tekrar faaliyete girmesinden dolayı restoran, kafe ve çay ocaklarını ziyaret ederek maske dağıttı. Ziyaretleri sırasında vatandaşların çay ikramını kırmayıp Taşova Otogarında hizmet veren korona virüs sebebi ile uzun süredir kapalı kalan bir çay ocağında esnafın ilk siftahını yaparak çay ocağının çayını içti.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “ Korona virüs ile mücadele kapsamında devletimizin aldığı önlemlerden bir tanesi de daha çok insanların, müşterilerin, vatandaşların uğrak alanı olan kahveleri, çay ocaklarını, lokantaları ve ona bağlı birkaç kurumun geçici olarak kapatılması idi. Özellikle son iki buçuk aydır devletimizin, yetkililerimizin aldığı önlemlerde vatandaşlarımızın da bu önlemlere bağlı olarak yaşadığımız olumlu gelişmeler virüsle mücadele kapsamında olumlu sonuçlar yeniden vatandaşlarımızı kapatılan iki buçuk ay önceki iş yerlerinin yine ölçülü bir şekilde açılmasını sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kahve (Kafeterya), çay ocakları ve lokantaları ziyaret ediyoruz. Ve işletme sahipleri ile muhabbet ediyoruz. Bugün itibariyle ilk defa bir işletme sahibine uğradık ve çay içtik. İnşallah yeniden işletme sahiplerinin kazançlarının bol ve bereketli olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Çay ocağı sahibi Yavuz Darıcı, “Korona virüsten dolayı iki buçuk aydan beri kapalı olan iş yerimizi dün açmış bulunmaktayız. Ve bugün de sağ olsun Belediye Başkanımız geldi buyurdu. Açılışımızı yaptı. Çayını da bur da içti. Hayırlı uğurlu olsun dedi. İnşallah bundan sonra daha iyi olur işlerimiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Bayram Öztürk daha sonra diğer açılan esnafları ziyaret ederek maske dağıtmaya devam etti.

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