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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Doğada Mavi Adımlar’a TÜBİTAK desteği

İHA

Amasya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Duygu Kılıç'ın yürütücüsü olduğu Doğada Mavi Adımlar projesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programları çerçevesinde desteklenmeye uygun görüldü.

‘Doğada Mavi Adımlar’a TÜBİTAK desteği

Amasya Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. D. Duygu Kılıç’ın yürütücüsü olduğu Doğada Mavi Adımlar projesi, TÜBİTAK Bilim ve Toplum 4004 kodlu Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programları çerçevesinde desteklenmeye uygun görüldü.
Amasya Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Amasya Şubesi, Amasya Şehzade Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Amasya Otizm Derneği işbirliği ile uygulanacak projede projenin otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 917 yaş aralığındaki 10 öğrenci ve ailelerinden 10 kişiye yönelik uygulanacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, “Otizm tedavisinde bilinen en iyi yöntem eğitimdir. Diğer tüm özel gereksinimli çocuklar gibi otizmli çocuklar da dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak kaliteli eğitim öğretim ortamlarına ve programlara ihtiyaç duyarlar. Doğada yapılan eko terapilerin gelişimsel engelli bireyler üzerinde etkileri bilinmektedir. Projemizde otizmli çocuklarımızın doğayı, günlük yaşamlarında sağlık veren ve iyileştirici bir çevre olarak görmelerini sağlamaya çalışacağız” diye konuştu.
Etkinliklerin öğrencilerin ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlandığına değinen Kılıç, “Doğa ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile katılımcı grup üzerinde, duyuşsal tepkilerini düzenlemede olumlu gelişme, sosyal etkileşimde artış, akran ilişkilerinde gelişme, fiziksel performansta olumlu yönde iyileşme ile birlikte aile bazında yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ayrıca projenin akademisyenlerin ve toplumun OSB olan çocukların farkına varmalarına katkı sağlayacağı düşülmektedir” şeklinde konuştu.
Kılıç, projeye desteklerinden dolayı Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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