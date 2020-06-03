Dükkanın tabelasına sıkışan karga kurtarıldı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde bir iş yerinin tabelasının arkasına sıkışan karga, Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Olay, Suluova Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Bir iş yerinin tabelasının arasında sıkışan kargayı fark eden esnaf durumu itfaiye personeline iletti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tabelasının arasında sıkışan kargayı dakikalar içerisinde kurtardı. Veteriner hekimin yaptığı sağlık kontrolünden sonra sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen karga tekrar doğaya salındı.

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