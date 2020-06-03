Koronayı yenen aile hekimi, görevinin başına döndü

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Amasya’nın Merzifon ilçesi 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi Dr. Mehmet Bür, yakalandığı Kovid19 salgınından kurtuldu. Sağlığına kavuşan Aile Hekimi Bür, görevinin başına tekrar geri döndü.

Korona virüs (Kovid19) tanısı konulan ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan Merzifon 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Aile Hekimi Dr. Mehmet Bür'e Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

Dr. Bür ile bir süre sohbet eden Nergiz, tekrar görevinin başına dönmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek kolaylıklar diledi. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Aile Hekimi Dr. Mehmet Bür, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’e teşekkürlerini iletti.

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