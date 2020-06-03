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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya Üniversitesi büyümeye devam ediyor

İHA

Amasya Üniversitesi bünyesine kattığı yeni lisans ve önlisans programları ile büyümesine devam ediyor.

Amasya Üniversitesi büyümeye devam ediyor

Amasya Üniversitesi bünyesine kattığı yeni lisans ve önlisans programları ile büyümesine devam ediyor.
Üniversite bünyesine kazandırılan yeni bölüm ve programlar ile öğrenci sayısının da artacağını vurgulayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversite bünyesindeki bazı bölüm ile programlara öğrenci alınması konusundaki tekliflerinin Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında ele alındığını belirtti. Rektör Elmacı, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun, 20202021 eğitimöğretim yılından itibaren; Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne 50 öğrenci, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’ne 50 öğrenci, Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü’ne 40 öğrenci, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı’na 30 öğrenci ve Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu, Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Programı’na 30 öğrenci alınmasının uygun gördüğünü söyledi.
Bölüm ve programların Türkiye’nin ihtiyaçları doğrultusunda açıldığını ifade eden Elmacı açıklamasında, “Üniversitemize kazandırdığımız her bölüm ve program, ülkemizin, bölgemizin ve şehrimizin gelecekteki ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmektedir. Açılan ve ilk kez öğrenci alacağımız yeni bölüm ve programlarımızın Amasya’mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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