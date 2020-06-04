Merzifon Havalimanı’nda uçuş seferleri tekrar başladı

Amasya’nın Merzifon Havalimanı'nda yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında durdurulan uçuşlar, bugün İstanbulMerzifonİstanbul seferleri ile tekrar başladı.

Dünya genelinde yaşanan korona virüs (kovid19) pandemisi nedeniyle havacılık sektörü de derinden etkilendi. Pandemi ile mücadele kapsamında Türkiye hava yolu ulaşımı ile ilgili de bazı tedbirler alındı ve bu doğrultuda Merzifon Havalimanı’na tarifeli sefer düzenlemekte olan Pegasus Hava Yolları tarafından 22 Mart 2020 tarihinde, Türk Hava Yolları tarafından 27 Mart 2020 tarihinde son İstanbulMerzifonİstanbul seferleri karşılıklı olarak gerçekleşmişti.

Yaklaşık 2 aylık süreden sonra Türk Hava Yolları tarafından 04 Haziran 2020 Perşembe günü (bugün) İstanbulMerzifonİstanbul seferleri 129 gelen yolcu, 84 giden yolcu ile düzenlendi. Uzun bir aradan sonra düzenlenen ilk tarifeli sefer havalimanı personelince coşku ve sevinçle karşılandı.

Türk Hava Yolları ilk etapta haftanın pazartesi, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde İstanbul kalkış 10.00, Merzifon kalkış 12.55 olacak şekilde gerçekleşecek olup, daha sonra haftanın 7 günü sefer düzenlenmeye başlanacak.

Özel havayolu şirketi tarafından ise İstanbulMerzifonİstanbul karşılıklı tarifeli seferlerin 02 Temmuz 2020 tarihinde başlayarak haftanın salı, perşembe ve pazar günlerinde düzenlenmesi beklenmekte. Havayolu şirketi seferleri salı günleri İstanbul Sabiha Gökçen kalkış 11.40 Merzifon kalkış 13.35, perşembe günleri İstanbul Sabiha Gökçen kalkış 12.25 Merzifon kalkış 14.20, pazar günleri İstanbul Sabiha Gökçen kalkış 08.05 Merzifon kalkış 10.05 şeklinde düzenlenecek.

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