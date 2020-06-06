Suluova belediyesi ulaşımı kolaylaştırıyor

Suluova Belediyesi, çevre yolundan devlet hastanesine daha hızlı ve kolay ulaşım için başlattığı yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Suluova Belediyesi imar uygulamaları tamamlanmış ve ihtiyaç görülen gerekli yerlerde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Tren yolu üst geçit çalışmaları sonrası düğmeye basan belediyeye bağlı ekipler, çevre yolunu devlet hastanesine bağlamak ve daha hızlı ve kolay ulaşım sağlamak amacıyla yol açma ve genişletme çalışması başlattı ve Maarif Mahallesini Magosa Mahallesi'ne bağlayan Bayrak Sokak'ta 20 metrelik yol açma, zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor

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