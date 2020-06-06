Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiyeci kurtardı

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<br>Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA kent merkezinde bulunan Fatih Köprüsü´nün korkuluklarına çıkarak intihara kalkışan Yasin Y. (32), bir anlık dalgınlığı sırasında, itfaiyeci tarafından çekilerek kurtarıldı.<br>Olay, saat 09.00 sıralarında Bahçeleriçi Mahallesi´nde bulunan Fatih Köprüsü´nde yaşandı. Yasin Y., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki köprüye çıkarak, henüz belirlenemeyen nedenle intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat köprü korkuluklarında duran Yasin Y., ikna edilmeye çalışıldı. İtfaiye eri Ferdi Tokul, bir anlık dalgınlığından yararlandığı Yasin Y.´yi kucaklayarak, köprüden indirdi. Gözaltına alınan Yasin Y., Amasya İl Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI<br>2020-06-06 13:45:23<br>

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